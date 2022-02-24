Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.

Об этом сообщил на брифинге 24 февраля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сопротивление и отпор будут нарастать. Логистические решения, все которые нужны, будут приняты", – добавил Подоляк.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Мы также писали, что 23 февраля в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы резервистов составляет один год. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве. Например, если во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, его призовут в ту же часть, на ту же военно-учетную специальность.

Кроме того. мы ведем подробную онлайн-хронику происходящего в Украине после начал военной операции России утром 24 февраля.