Зам министра обороны призвала украинцев бросать в противника "коктейли Молотова" с балконов
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска отступают из Сумской области и призвала забрасывать врага с балконов "коктейлями Молотова".
Об этом Анна Маляр написала в своем Facebook в четверг, 24 февраля.
По словам замминистра обороны, отделение территориальной обороны нанесло противнику урон из стрелкового оружия.
"В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло врагу урон из стрелкового оружия. Противник отступает, противник боится!" - написала Маляр.
Кроме того, замминистра обороны призвала населения бросать бутылки с зажигательной смесью с балконов.
"Одна бутылка с зажигательной смесью с балкона или выстрел из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это непоправимые потери противника", - добавила Анна Маляр.
Ранее "Страна" сообщала, что колонна бронетехники идет со стороны Сумской области в направлении Киева.
Кроме того, мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина удержала линию обороны на востоке.
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