Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска отступают из Сумской области и призвала забрасывать врага с балконов "коктейлями Молотова".

Об этом Анна Маляр написала в своем Facebook в четверг, 24 февраля.

По словам замминистра обороны, отделение территориальной обороны нанесло противнику урон из стрелкового оружия.

"В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло врагу урон из стрелкового оружия. Противник отступает, противник боится!" - написала Маляр.

Кроме того, замминистра обороны призвала населения бросать бутылки с зажигательной смесью с балконов.

"Одна бутылка с зажигательной смесью с балкона или выстрел из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это непоправимые потери противника", - добавила Анна Маляр.

Ранее "Страна" сообщала, что колонна бронетехники идет со стороны Сумской области в направлении Киева.

Кроме того, мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина удержала линию обороны на востоке.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".