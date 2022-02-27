Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал не разгонять панику и реагировать только на официальные сообщения о возможных ракетных ударах.

Об этом Геращенко написал в своем Telegram-канале.

"Информация о возможных ракетных ударах может распространяться только по официальным каналам. Это может быть информация от генерального штаба или КГГА, куда она в первую очередь передается", - сказал советник главы МВД.

Кроме того, Геращенко в жесткой форме призвал не разгонять панику.

"Нех@р черпать информацию о возможных воздушных ударах из анонимных источников, а потом истерить на все соцсети. Достали уже", - подытожил чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко призывает на рекламоносителях посылать россиян на три буквы.

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