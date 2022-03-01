В Ахтырке Сумской области российская артиллерия обстреляла из "Градов" воинскую часть. Погибли десятки украинских военных.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много", - сообщил он.

По предварительным оценкам, в результате обстрела могли погибнуть до 70 украинских военнослужащих. Живицкий уточнил, что данные уточняются.

Также он заявил, что враг тоже понес значительные потери.

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