В городе Ахтырка, что в Сумской области, за мародерство будут расстреливать на месте а поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство.

Об этом сообщил мэр города Павел Кузьменко.

Ранее подобное решение принял и мэр Житомира - объявил, что полиции разрешили стрелять в мародеров на поражение.

Также сообщалось, что в Мелитополе сообщают об отсутствии полиции и случаях мародерства.

"Из-за того, что в городе нет ни полиции, ни Службы безопасности Украины, есть случаи мародерства. Некоторые магазины обокрали", - рассказали очевидцы происходящего в городе.

Напомним, по информации Вооруженных сил Украины, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, однако они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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