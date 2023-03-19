В Офисе президента Украины прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Мариуполь.

Комментарий на эту тему оставил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - написал он.

Напомним, Путин также посетил новостройки Мариуполя и поговорил с их жителями.

Он также назвал две причины, почему не начал полномасштабную войну в Украине ещё в 2014 году.

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