Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров посетят первый саммит G20 в этом году, который состоится в Бразилии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Личная встреча, по мнению издания, выглядит маловероятной, учитывая напряжение из-за смерти Навального. В последний раз Блинкен и Лавров лично встречались год назад - на встрече G20 в Индии в марте 2023 года.

Китайский министр Ван И в Рио-де-Жанейро не приедет.

Также на саммите будут обсуждать Израиль.

Напомним, что президент Бразили Лула да Силва недавно сравнил войну ЦАХАЛ в секторе Газа с геноцидом, за что был объявлен Израилем персоной нон грата.

Также глава МИД Израиля сделал выговор послу Бразилии и объявил, что президент Бразилии будет считаться персоной нон грата, пока не откажется от своих слов о совершаемом ЦАХАЛом геноциде.

Ранее мы писали, что перед встречей G20 Соединённые Штаты заблокировали инициированную ими же накануне резолюцию Совета безопасности ООН в поддержку немедленного прекращения огня в секторе Газа. Теперь Белый дом планирует принять отдельную резолюцию против готовящегося Израилем наступления на Рафах и военной операции по освобождению заложников.