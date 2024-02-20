Соединённые Штаты заблокировали инициированную ими же накануне резолюцию Совета безопасности ООН в поддержку немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Теперь Белый дом планирует принять отдельную резолюцию против готовящегося Израилем наступления на Рафах и военной операции по освобождению заложников.

Текст документа, предложенный Алжиром, был одобрен 13-тью из 15-ти членов Совета безопасности ООН.

"Война между Израилем и ХАМАС разделяет G20, что грозит параличом на встрече. Министры иностранных дел стран G20 встретятся в среду в Бразилии", - пишет издание.

Ранее Тель-Авив отверг призывы Запада к заключению длительного перемирия в секторе Газа.

"Израиль категорически отвергает международный диктат в отношении постоянного соглашения с палестинцами. Таковое соглашение будет достигнуто только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий", - было сказано в заявлении израильского кабинета.

Мы также сообщали, что Байден поговорил с Нетаньяху о планах операции израильской армии на юге сектора Газа.