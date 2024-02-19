Соединённые Штаты подготовили проект резолюции для Совета безопасности ООН, призывающий к временному прекращению огня в секторе Газа, и выражают своё несогласие с израильской операцией в Рафахе, которая может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и создать угрозу миру и безопасности в регионе.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Данный проект является ответом на предложенную Алжиром резолюцию, призывающую к немедленному и полному прекращению огня.

"Вашингтон не любит слово "перемирие" в любых действиях ООН по войне между Израилем и ХАМАС, но проект текста США перекликается с формулировками, которые, по словам президента Джо Байдена, он использовал на прошлой неделе в обсуждениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - пишет агентство.

По информации, полученной Reuters, американский проект текста "определяет, что в нынешних обстоятельствах крупное наземное наступление на Рафах приведёт к дальнейшему ущербу мирному населению и его дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны".

Израиль планирует штурмовать Рафах на юге Газы, где укрылись более миллиона палестинцев. Это вызывает обеспокоенность международного сообщества: такой шаг резко усугубит гуманитарный кризис в секторе Газа.

Ранее Израиль оставил без внимания призывы Запада к заключению длительного перемирия в секторе Газа.

В частности, премьер Израиля Нетаньяху отверг условия перемирия с ХАМАС.