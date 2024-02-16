Компания SpaceX Илона Маска предоставит госпиталю ОАЭ в секторе Газа терминал Starlink для проведения медицинских видеоконсультаций в режиме реального времени.

В то же время в Израиле требуют, чтобы предоставление терминалов одобряли с ними, однако Министерство связи Израиля сообщило, что одобрило предоставление услуг Starlink полевому госпиталю в Рафахе.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Интернет-сервис Starlink, которым руководит SpaceX Илона Маска, будет предоставлен полевому госпиталю ОАЭ на юге Газы для пациентов, нуждающихся в медицинских видеоконсультациях в режиме реального времени", - сообщает телеканал со ссылкой на МИД ОАЭ.

Услуги связи в Газе неоднократно прерывались за последние четыре месяца, что повлияло на способность международного полевого госпиталя в Рафахе оказывать медицинскую помощь.

Напомним, что в октябре прошлого года Маск говорил, что передаст сервис Starlink для международных и гуманитарных организаций в секторе Газа.

Однако в Израиле заявляли, что разорвут коммерческое сотрудничество с американским бизнесменом и будут уничтожать терминалы связи Starlink, если Маск начнёт поставлять их в сектор Газа.

Позже Маск сказал, что договорился с Министерством связи Израиля, что его система спутниковой связи Starlink будет предоставлять интернет-услуги в Газе - но только по согласованию с ведомством.