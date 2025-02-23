Президент Украины Владимир Зеленский подпишет сделку, передающую США контроль над добычей и реализацией полезных ископаемых Украины, в течение следующей недели.

Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

По его словам, Зеленский колебался на счёт подписания этого соглашения, но Трамп "направил ему сообщение".

"Он больше не колеблется", – заявил Уиткофф.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил об отказе подписывать договор об украинских недрах с теми условиями, что выдвинули США.

"Стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция. Если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за границы не приходит, – это мы отдаём долг", – пояснил президент.

Также Зеленский подтвердил, что во второй редакции договора появилась цифра в 500 миллиардов долларов.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", – сообщил Зеленский.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых.

При этом, по словам чиновника, эта сделка будет благоприятна для Украины.