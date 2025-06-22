В Дамаске произошёл теракт в греческой православной церкви святого Ильи. Взрыв прогремел во время богослужения.

По предварительной информации, террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, после чего привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.

Издание Al Mayadeen сообщает, что погибли 22 человека и десятки получили ранения. Отмечается, что это предварительные данные, которые, как ожидается, возрастут.

Издание со ссылкой на МВД Сирии сообщает, что террорист смертник был связан с террористической группировкой ИГИЛ.

Напомним, 10 июня в Австрии 21-летний парень расстрелял учеников и учителей гимназии и покончил с собой в ее туалете. Стрелявший был найден мёртвым в одном из туалетов гимназии. Погибли 11 человек.

По предварительным данным, он был учеником гимназии и считал себя жертвой издевательств.

Ранее мы писали, что в Новом Орлеане грузовик на высокой скорости влетел в празднующую Новый год толпу. Затем водитель вышел из авто и открыл стрельбу. Погибли 10 человек.