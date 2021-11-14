В политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) призвали украинскую власть помогать своим гражданам, которые были вынуждены покинуть дом из-за конфликта на Донбассе, а не вмешиваться в миграционный кризис между Беларусью и Польшей.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"У нас своих беженцев почти 1,5 миллиона. С 2014 года люди, которые потеряли все, 7 лет живут в тяжелейшем положении в собственной стране, получая от государства 400-800 грн, и практически не имея своего жилья. Из них 500 тысячам человек некуда возвращаться — жилье разрушено, они живут или во временных городках, или в бараках и гаражах. Это им нужно помогать в первую очередь", — объяснил Бойко.

По словам сопредседателя партии, властям нужно прекратить спекулировать на внешних проблемах и конфликтах, а взяться за решение реальных проблем внутри государства.

"Из полутора миллионов временно перемещенных лиц, бежавших от войны, около 700 тысяч сейчас остаются на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Наша задача, в первую очередь, оказать помощь им, а не вмешиваться в миграционный кризис на Белорусско-Польской границе", — сказал Бойко.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нельзя пускать мигрантов из Беларуси в Украину. Также, по его мнению, Беларусь использует вопрос с мигрантами для ведения гибридной войны.

Также "Страна" сообщала, что Монастырский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Каминским, с целью обсудить ситуацию миграционного кризиса на белорусской границе. Монастырский заверил, что Украина готова оказать помощь Польше.