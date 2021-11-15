Ирак планирует вывезти из Беларуси своих граждан, которые застряли на границе с Польшей из-за миграционного кризиса. Специальный вывозной рейс запланирован на четверг, 18 ноября.

Об этом сообщает "Национальное информационное агентство Ирака".

"Ирак совершит первый рейс для желающих вернуться добровольно 18-го числа этого месяца. Мы поддерживаем добровольное возвращение", - заявили в Министерстве иностранных дел страны.

По словам спикера Министерства иностранных дел республики Ахмеда ас-Сахафа, властями республики был принят "пакет мер" в отношении миграционной проблемы.

"Небольшие группы иракских иммигрантов стали жертвой сетей контрабандистов", - заявил дипломат.

Отметим, что в стихийном лагере у белорусско-польской границы сейчас находятся более двух тысяч мигрантов. Большинство их них - иракские курды.

Напомним, "Страна" писала о том, что Евросоюз планирует обсудить с Беларусью возвращение мигрантов на родину через аэропорт Гродно.

Также мы сообщали, что в начале ноября в Польше поймали украинца, который вез на Porsche Cayenne 11 нелегалов из Ирака.