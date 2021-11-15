В конце сентября на полигоне Опук, который находится в восточной части Крыма, прошли учения воздушно-десантных российских войск. Как сообщает Минобороны РФ, российские десантники отрабатывали "наступление и оборону морского побережья от высадки условного противника".

Однако, по информации источников издания ZN.UA в украинских спецслужбах, учения якобы имели и закрытую часть.

В частности, их план, как уверяют источники, предусматривал, что подразделения спецназа ФСБ, ГРУ, СВР, а также армейских частей отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и административных зданий на востоке и юге Украины с целью спровоцировать в этих регионах "народно-освободительное движение" с последующим обращением к РФ за помощью в "установлении мира".

После чего в дело вступал российский десант "миротворцев".

Cобеседники издания ZN.UA в украинских спецслужбах заявляют, что если Кремль решится на реализацию подобного сценария, то одновременно будут активизированы боевые действия на Донбассе и начата концентрация войск на украино-белорусской границе.

Стоит сказать, что представители украинских спецслужб в последнее годы неоднократно заявляли о подготовке Россией некоего масштабного наступления на Украину. Последний раз такие сообщения были от украинской разведки весной этого года. Однако с тех пор такие прогнозы ни разу не оправдались.

В России отрицают намерения напасть на Украину. В том числе об этом заявил Владимир Путин.

Также "Страна" сообщала, что в Черном море прошли учения Черноморского флота России, в ходе которых фрегат "Адмирал Эссен" с ракетами "Калибр" прикрывал пункт базирования кораблей от авиационного удара условного противника. Маневры прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США.