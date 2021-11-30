Президент России Владимир Путин, который получил право снова баллотироваться на пост президента, заявил, что сам еще не решил, будет ли участвовать в выборах в 2024 году. Об этом он сообщил во время инвестиционного форума "Россия зовет".

"Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на еще один срок. Я сам пока не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию (в стране - Ред.), этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", - заявил Путин.

Известно, что Владимир Путин занимал должность президента РФ с 2000 по 2008 год, а затем с 2012 года и по настоящее время. Последние выборы главы России состоялись в 2018 году.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, применяется к действующему лидеру без учета его предыдущих сроках на посту президента.

Таким образом Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента снова и занимать его еще два срока, то есть оставаться на посту президента до 2036 года. В минувшем октябре Путин заявил, что вопросы о его преемнике дестабилизируют ситуацию.

Также мы сообщали, что в США конгрессмены предложили не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока.