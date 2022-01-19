С утра среды, 19 января, вдоль побережья Крыма летает неизвестный, с точки зрения сервиса Flightradar, самолет.

Неизвестна ни модель воздушного судна, ни его принадлежность. Известно только, что он вылетел из Итальянского города Катания.

В Катании, к слову, находится авиабаза США.

Напомним, вдоль линии разграничения на Донбассе недавно уже летали западные самолёты-разведчики. А 18 января из Британии в Украину прилетел стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

Также мы писали, как в начале января в небе над Донбассом с утра до вечера нарезали круги разведчики ВВС США.

Кроме того, сообщалось, что два самолета-разведчика ВВС США в конце декабря прошлого года пролетели над восточной Украиной, менее чем в 65 километрах от неподконтрольных Киеву территорий. В полете были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Он стал одной из первых миссий, которые ВВС США открыто совершили в воздушном пространстве Украины.

В декабре также американский самолёт-разведчик кружил над Донбассом. За несколько часов он успел стать настоящей звездой соцсетей. Борт был на первом месте в списке самых популярных рейсов сервиса Flightradar.