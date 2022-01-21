В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В случае его принятия будут устранены препятствия для предоставления Киеву военной техники, а также будет ускорена ее доставка. Проект закона зарегистрировали четверо сенаторов.

Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов документа, республиканца Джона Корнина.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", - поясняют у сенатора.

Сейчас президент США может предоставлять вооружение странам-союзникам во временное пользование, однако, по мнению авторов законопроекта, касательно Киева эти полномочия непрактичны из-за бюрократических барьеров.

"Представленная инициатива помогает устранить препятствия для предоставления вооружений Украине, ускорить их доставку, однако при этом не создает новую программу", - заявили авторы документа.

Согласно тексту документа, Байден должен подтвердить Конгрессу, что передаваемое оружие необходимо для защиты гражданского населения в Украине. При этом кибератака на нее со стороны России также должна рассматриваться как вооруженное нападение.

В случае одобрения законопроекта сенаторы предлагают оставить ленд-лиз в силе до тех пор, пока Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Ленд-лиз - это программа экономической помощи США своим союзникам в годы Второй мировой войны. Она была запущена 11 марта 1941 года. Через программу ленд-лиза Вашингтон активно помогал союзникам техникой, боеприпасами и прочими военными поставками. За время войны США предоставили по ленд-лизу вооружения на 600 миллиардов долларов по нынешнему курсу.

Напомним, ранее Зеленский призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения.

Также мы писали о том, что в ноябре прошлого года сенаторы США предложили дополнительно выделить Украине $50 миллионов.