В Мариуполе вынесли приговор для парня, который в августе текущего года выложил в соцсеть фото, на котором он поджег флаг Украины. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.

Об этом сообщает Телегам-канал "Украина Сейчас".

В августе 17-летний местный хулиган выложил в Instagram фото, на котором он в полуголом виде, подняв кулак вверх, держит в руках горящий украинский флаг. Парень нашел символику страны в кустах школы и решил таким образом немного "хайпануть".

Пост 17летнего парня, который он выложил в августе.

Однако, в тот же день появилось видео, на котором мариуполец просит прощение перед теми, кого задела его публикация.

Но несмотря на раскаяние, Ильичевский райсуд Мариуполя назначил парню 1 год лишения свободы условно за надругательство над национальным флагом Украины.

Кроме того, в совершенном парень раскаялся и заявил, что свою вину он хочет компенсировать военной службой.

Ранее мы сообщали о том, что глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что в Черновцах в кофейне "ESCOBAR COFFEE", расположенной на улице Синагоги, 31, используют символику нацистской СС.

Кроме того, мы также писали, что 18 сентября в одной из кофеен Киева заметили бритоголового баристу, который обслуживал клиентов в кофте с нацистской символикой.