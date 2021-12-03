Организаторы восточноевропейской лиги турнира Dota Pro Curcuit 2021/2022 (DPC EEU) по Dota 2 изменили логотип соревнований из-за украинской декоммунизации.

Об этом сообщили EPICENTER в своем твиттер-аккаунте.

Логотип представлял собой стилизованное под пионерскую звезду изображение с игровым персонажем Пуджем в центре.

Отказ связан с тем, что изображение копирует пионерский значок с портретом Владимира Ленина.

По словам организаторов, смена логотипа связана с требованием разработчика игры Dota 2, компании Valve и связана с украинским законом о декоммунизации.

"Основной задачей Epic Esports Events является обеспечение беспроблемного проведения соревнований для всех вовлеченных сторон. Поэтому, несмотря на уже изготовленные подарочные наборы, баннеры и другую продукцию с символикой турнира, было принято решение изменить логотип соревнования", - говорится в сообщении.

Несмотря на отказ, в компании утверждают, что у них есть юридическое подтверждение, что логотип - не коммунистическая символика. Тем не менее, решили отказаться.

Напомним, в этом году россияне впервые в истории победили в чемпионате The International 10 по Dota-2 .

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