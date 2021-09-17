Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять и шокировать публику. В свои 72 года Алла Борисовна решила кардинально сменить имидж и цвет волос. Женщина, которая поет, стала платиновой блондинкой.

В новом образе Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным посетила премьеру фильма "Вертинский".

Как пишут российские таблоиды, на красной дорожке собралось достаточно статусных персон, включая Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой, но Примадонна была вне конкуренции. Алла Борисовна выглядела довольной и с удовольствием позировала фотографам.

Кстати, два года назад певица уже переходила на светлую сторону посредством осветления волос. Долгое время она предпочитала рыжие волосы. Теперь же артистка отказалась от огненных локонов в пользу платиновых оттенков.

Внешний вид Пугачевой обсуждают сейчас в социальных сетях все ее фанаты. Фолловеры отметили, что кардинально сменившая стиль, Пугачева стала выглядеть еще моложе. К тому же многие заметили, что жена Максима Галкина постройнела и, скорее всего, сделала очередную порцию инъекций красоты.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как в апреле Алла Пугачева отметила день рождения в своем особняке.

Также мы сообщали, что в августе Пугачева показала морщины, а Долина разделась после экстремального похудения.