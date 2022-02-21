Президент Соединенных Штатов Джо Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.

"Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной", - передал телеканал.

По его данным, во встрече участвуют среди прочих госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. NBC не поясняет, в связи с чем была созвана встреча, однако российские СМИ предполагают, что она посвящена Украине.

К слову. 21 февраля в США отмечается федеральный праздник - День президентов, и правительство не работает.

В воскресенье Байден обсудил ситуацию в Украине с членами Совета национальной безопасности Белого дома.

Между тем Министерство обороны США утверждает, что нападение Росссии на Украину может произойти уже сегодня, 21 февраля.

А Государственный департамент США в очередной раз призвал американцев немедленно покинуть Украину. В Госдепе предполагают, что коммерческие авиаперевозки могут быть ограничены , а ситуация с безопасностью в нашей стране может резко ухудшиться.