В сети появилось видео, как под Киевом ВСУ сбили два российских вертолета.

Мы также писали, что 1 марта в Министерстве обороны Украины опубликовали утреннюю сводку от командования Воздушных Сил ВСУ за минувшие сутки. По данным ВСУ, во время авианалета российских войск на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.

Тем временем спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники близ Киева. Снимки сделаны спутником Maxar в понедельник вечером.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

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