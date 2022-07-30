По всей России формируются добровольческие батальоны для отправки на войну в Украине, пишет CNN.

Причем не всегда требуется соответствующий военный опыт. Достаточно желания и здоровья.

В целом, по оценкам американских аналитиков, более 30 000 добровольцев могут пополнить российские ряды - это от четверти до трети сил, развернутых сейчас Россией на Донбассе.

Квалификация, необходимая для вступления, варьируется. В Татарстане приглашают мужчин в возрасте до 49 лет, которые ранее служили в армии. Им предлагают контракт на 4 месяца.

В Перми ищут "смелых, уверенных в себе, неординарных, всесторонне развитых патриотов нашего народа".

В сообщении, распространенном в социальных сетях Башкортостана, говорилось: "За лето можно легко заработать около миллиона рублей!".

Согласно сообщениям, на обучение отводится около одного месяца. В России все новобранцы, подписывающие контракт, должны пройти четырехнедельную общевойсковую подготовку.

Как писала "Страна", в апреле Пентагон также сообщал, что Россия наберет более 60 тысяч новобранцев и мобилизует резервистов на войну в Украине.

Британия сообщала, что Россия мобилизует уволенных с 2012 года военных и проводит вербовку в Приднестровье.

Ранее мы подробно описывали, почему Путин не объявляет мобилизацию и какие силы он выставит против Украины к осени.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.