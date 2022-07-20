Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной. Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России", - заявил Остин журналистам сегодня.

Ранее издание The New York Times пообещало впереди самую опасную фазу войны в Украине. Там считают, что после этапа, приведшего к гибели тысяч российских военных, россияне нашли самый эффективный способ ведения войны – так называемый "огневой вал".

Кроме того, по словам газеты, союзники Украины находятся на грани усталости, а если война затянется до зимы, многим семьям придется выбирать между отоплением и едой.

Также мы писали, что в американском Институте изучения войны считают, что Россия может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать контрнаступление Украины.