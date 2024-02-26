В суд передали дело секретаря военно-врачебной комиссии одесского ТЦК, который, по версии обвинения, за 10 тысяч долларов подделывал для уклонистов выводы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По ее данным, сообщники организатора преступной деятельности подделывали мужчинам со всей Украины договора об аренде жилья в Одессе, что позволяло им обращаться в местный ТЦК для прохождения медкомиссии.

По такой схеме избежали мобилизации как минимум 80 мужчин.

Отметим, что еще год назад за подобные "услуги" в Одессе брали 5-6 тысяч долларов.

Указанного чиновника ВВК задержали в конце лета 2023 года, когда начались массовые проверки ТЦК после скандала с одесским военкомом Борисовым. Такса "по откосу" выросла примерно вдвое.

Ранее в суд передали дело бывшего закарпатского военкома, который заставлял солдат строить ему особняк. При этом все они получали зарплату военных.

Мы также сообщали о том, что пьяный мужчина в Винницкой области дважды избежал мобилизации и один раз получил приговор.

А также, что в суд передали дело работников львовского военкомата, которые избивали мужчин в ТЦК.