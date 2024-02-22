В Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации, придя в военкомат пьяным.

Об этом говорится в приговоре Винницкого апелляционного суда от 12 февраля 2024 года.

Как говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, эта история началась с того, что военнообязанный, уроженец городка Липовец, решением ВВК был признан годным к военной службе по мобилизации, получил боевую повестку для отправки в воинскую часть. Но потом события начали развиваться совсем не так, как планировали военные.

Согласно сведениям, указанным в приговоре, военнообязанный прибыл в военкомат, но транспорт для отправки мобилизованных задерживался. Мужчина решил не тратить попусту время, отошел от автобуса, выпил алкоголь и, соответственно, вернулся пьяным.

Учитывая то, что военным запрещено отправлять пьяных лиц в воинские части (представители ТЦК сообщили об этом на суде), мужчине выписали повестку на другую дату.

Он в свою очередь пришел в военкомат ранее указанной даты. Но, как говорится в приговоре, пришел в ТЦК снова пьяным.

"Появился с явными признаками алкогольного опьянения и выражал нежелание проходить службу по мобилизации. На указанное поведение (представитель военкомата – Ред.) предложил написать заявление, в котором изложить свое нежелание проходить дальнейшую службу, на что (военнообязанный – Ред.) согласился и собственноручно добровольно написал соответствующее заявление", – говорится в приговоре.

Дело дошло до суда, но суд первой инстанции в приговоре отметил, что считает недоказанной виновность военнообязанного и считает необходимым его оправдать.

Одним из аргументов называется то, что нельзя считать уклонением от службы то, что мужчина явился в ТЦК в тот день, когда его не вызывали. Как известно, в тот день, когда его не вызвали, военнообязанный пришел в ТЦК и написал заявление о нежелании проходить службу.

Винницкий апелляционный суд отменил приговор первой инстанции, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет тюрьмы. Но учитывая, что мужчина раньше не был судим, не нарушал общественный порядок и искренне раскаялся, суд решил пока не сажать его за решетку, а дал ему три года испытательного срока.

Ранее мы рассказывали, что в Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который сначала пришёл на вызов по 16 повесткам, а две последние проигнорировал.

А в Тернопольской области судили мужчину, который не явился в военкомат по повестке. В зале суда обвиняемый заявил, что у него не было денег на проезд в военный комиссариат.