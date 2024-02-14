В суд передано дело бывшего начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему особняк.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Бывшего начальника ТЦК разоблачили летом 2023 года.

"По приказу чиновника подчиненные военнослужащие с января по август прошлого года вместо службы проводили строительные работы в его особняке", - говорится в сообщении.

Дом ему пятеро военных строили полгода. Еще один занимался "предпринимательской деятельностью". Чем именно, не уточняется.

Параллельно все получали зарплату военных - получилось полмиллиона гривен.

Бывший военком обвиняется в превышении служебных полномочий. Он находится под стражей с возможностью внесения 800 тыс. грн залога.

Ранее мы писали, что в Николаевской области начальник штаба воинской части незаконно насчитал подчиненным миллион гривен. При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.