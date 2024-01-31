Начальник штаба воинской части в Николаевской области получил подозрение за махинации с выплатами за службу на передовой.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Чиновник с марта по июль 2022 года насчитывал дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, якобы выполнявшим боевые задания на передовой", - говорится в сообщении.

При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.

Ранее мы писали, что Госбюро расследований передало в суд дело командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов 4 тысячи гривен за каждый день отгула. В случае отказа давать деньги он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и физической расправой.

Также мы писали о том, что ГБР передало в суд дело ровенских военкомов, которые избили подчиненного, после того, как узнали, что он планирует доложить об их нарушениях во время службы. При том избиение сами же сняли на видео, и оно попало в сеть.