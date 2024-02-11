Одесский ТЦК и полиция открестились от скандальной истории, когда неизвестный в присутствии группы военных разбил стекло в легковой машине с детьми.

Комментарий по поводу инцидента дала "Суспильному" спикер областной полиции Любовь Гордиевская.

"Это действительно не военнослужащие. Также на месте инцидента не было полиции. Правоохранители вмешались, когда водитель, которому разбили стекло, обратился с заявлением. Мы установили второго участника происшествия, и он возместил стоимость стекла потерпевшему", - заявила Гордиевская.

Также в Нацполиции отметили, что у мужчин нет претензий друг к другу. После возмещения убытков водитель составил соответствующее встречное заявление с просьбой не рассматривать его предварительное обращение.

Отметим, что на видео, где мужчина в балаклаве и черной одежде локтем разбивает стекло автомобиля, хорошо видны люди в военной форме, которые находились рядом на остановке. Также рядом были припаркованы микроавтобус и автомобиль, похожий на машину Нацгвардии.

Военкомы в Одессе часто появляются на остановках, поскольку в этом городе они массово проверяют маршрутки на предмет молодых людей. При этом сотрудники ТЦК часто ведут себя агрессивно и оскорбляют людей, используя нецензурную брань.