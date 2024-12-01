За первые полдня заявки на получение 1000 гривен оформили 870 тысяч украинцев - министр экономики
За первые полдня 1 декабря заявки на получение 1000 гривен в рамках "Зимової "єПідтримка"" оформили 870 тысяч украинцев.
Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
"Сегодня стартовала "Зимняя еПоддержка" на выплату 1000 гривен, которая будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на территории Украины. На 8:00 у нас было 30 тысяч заявок, по состоянию на 13:00 уже подано 870 тысяч заявок от украинцев", - сообщила она.
222 тысячи - это заявки на получение 1000 гривен для детей, отметила министр.
Свириденко рассказала, что, для того чтобы получить средства, надо обновить приложение "Дия" и получить карточку "Национальный кэшбек".
"Если нет карты "Национального кэшбека", то ее можно оформить виртуально или через 15 банков-партнеров, которые физически выдают эти карты. Для тех, кто открыл эту карту, начисление будет автоматическим", - добавила Свириденко.
"Дия" выпустила видеоинструкцию, как получить деньги.
Напомним, подать заявку на получение тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" можно будет в течение зимы.
Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг и товаров украинского производства.