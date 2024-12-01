За первые полдня 1 декабря заявки на получение 1000 гривен в рамках "Зимової "єПідтримка"" оформили 870 тысяч украинцев.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Сегодня стартовала "Зимняя еПоддержка" на выплату 1000 гривен, которая будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на территории Украины. На 8:00 у нас было 30 тысяч заявок, по состоянию на 13:00 уже подано 870 тысяч заявок от украинцев", - сообщила она.

222 тысячи - это заявки на получение 1000 гривен для детей, отметила министр.

Свириденко рассказала, что, для того чтобы получить средства, надо обновить приложение "Дия" и получить карточку "Национальный кэшбек".

"Если нет карты "Национального кэшбека", то ее можно оформить виртуально или через 15 банков-партнеров, которые физически выдают эти карты. Для тех, кто открыл эту карту, начисление будет автоматическим", - добавила Свириденко.

"Дия" выпустила видеоинструкцию, как получить деньги.

Напомним, подать заявку на получение тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" можно будет в течение зимы.

Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг и товаров украинского производства.