Подать заявку на получение анонсированной Владимиром Зеленским тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" можно будет через приложение "Дия" в течение зимы. Средства поступят на карту "Национального кэшбека".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Потратить средства можно будет в течение 2025 года на некоторые товары и услуги украинского производства, в частности, на коммунальные платежи, лекарства и донаты на армию.

Можно оформить помощь и на каждого ребенка - один родитель имеет право заказать выплату на свой счет за каждого ребенка.

О том, будет ли связь между получением или подачей заявки на помощь с требованием подтвердить обновление данных в ТЦК, Шмыгаль не сказал.

Премьер отметил, что государство готовит "комплексный пакет зимней поддержки семей". Первый шаг в его реализации - это выплата тысячи гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров.

"Следующие шаги - это зимние субсидии объемом не меньше прошлогодних. А также расширенная программа "Доступное лекарство". В нее включат новых получателей", - сообщил Шмыгаль.

Ранее в Министерстве экономики объяснили украинцам, как получить "Вовину тысячу".

А СМИ писали, что получить ее смогут только граждане, которые находятся в Украине.