Подать заявку на "Вовину тысячу" можно через "Дию" в течение зимы. Деньги начислят и для детей
Подать заявку на получение анонсированной Владимиром Зеленским тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" можно будет через приложение "Дия" в течение зимы. Средства поступят на карту "Национального кэшбека".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
Потратить средства можно будет в течение 2025 года на некоторые товары и услуги украинского производства, в частности, на коммунальные платежи, лекарства и донаты на армию.
Можно оформить помощь и на каждого ребенка - один родитель имеет право заказать выплату на свой счет за каждого ребенка.
О том, будет ли связь между получением или подачей заявки на помощь с требованием подтвердить обновление данных в ТЦК, Шмыгаль не сказал.
Премьер отметил, что государство готовит "комплексный пакет зимней поддержки семей". Первый шаг в его реализации - это выплата тысячи гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров.
"Следующие шаги - это зимние субсидии объемом не меньше прошлогодних. А также расширенная программа "Доступное лекарство". В нее включат новых получателей", - сообщил Шмыгаль.
Ранее в Министерстве экономики объяснили украинцам, как получить "Вовину тысячу".
А СМИ писали, что получить ее смогут только граждане, которые находятся в Украине.