Сразу 135 тысяч человек поселились в Чернобыльской зоне отчуждения с начала полномасштабной войны 2022 года, чтобы получать выплаты от государства.

Об этом в интервью журналу Forbes заявила замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак.

По её словам, люди регистрируются в Чернобыльской зоне, чтобы получать выплаты от государства за проживание на радиационно загрязнённой территории. Это создаёт дополнительную нагрузку на бюджет – 5 млрд грн в год.

В государственный бюджете на 2025 год предусмотрели выплаты только тем, кто жил в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год, добавила замминимтра.

Ранее президент Владимир Зеленский разрешил военным самим определять, кто получит выплаты в случае плена или пропажи без вести на фронте.

Согласно документу, если военнослужащий не распорядится деньгами, их распределят равными частями по очереди: сначала выплаты получит жена/муж, затем законные представители несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью с детства, после – родители.

Напомним, Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2025 год.

В проекте заложены рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен, из которых на оборону должны пойти 2,22 триллиона.