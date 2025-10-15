Орденоносная блогер Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) заявила, что мошенники украли у нее 6 миллионов гривен.

Об этом она рассказала в своем Инстаграме.

"Мошенники украли у меня 6 миллионов гривен. Шесть двести, 150 тысяч долларов. А точнее не у меня, а у бренда ÓDA (выпускает белье - Ред.)", - сообщила женщина.

По ее словам, она никогда не использовала "Монобанк", а была клиентом "ПриватБанка". Однако бухгалтер предложила перевестись в "Моно", потому что у него лучше сервис, что блогер и сделала.

Вчера Волощук решила вывести некоторую сумму со счета. Она вспомнила, что "Монобанк" переписывается с клиентами в Телеграме, причем она тоже там общалась с его службой поддержки, поэтому ввела в поиске запрос "Моно". Ей выпал чат "Монобанк чат-бот", который оказался фейковым.

Волощук выбрала опцию "Старт", после чего с ней связался якобы менеджер банка. Блогер сообщила ему о намерении снять сумму со счета, тот заверил, что оформит заявку, но указал на ошибку в её приложении, которое нужно переустановить. Женщине прислали пуш-уведомление с заявкой на переустановку, которое она приняла и подтвердила.

"Я нажимаю "Подтвердить". В этот момент мошенники через браузер, имея мой номер телефона, заходят в мой кабинет. То есть я их пустила. Менеджер сказал: "Ну все, будем устранять этот баг, можете удалять приложение, мы его потом переустановим, и все будет хорошо", - рассказала Волощук.

В момент удаления приложения с её ФЛП стали несколькими платежами размером в 600, 700, 200 тысяч и так далее выводить деньги на разные ФЛП в Украине, которые даже в Гугле помечены как мошеннические. Волощук заметила это не сразу, так как не брала в руки телефон.

Она отметила, что доверяла "Монобанку" на основании общения с личным менеджером в "Привает", который звонил ей в любом случае, включая подтверждение входа в аккаунт. Однако "Моно" вообще не отреагировал на то, что кто-то без документов выводит немаленькие суммы денег с чужого счета. Она обвинила банк в том, что тот ничего е сделал для ее защиты, пусть она и несет ответственность за то, что была невнимательна.

Кончилась история тем, что Волощук снова связалась с мошенниками в чат-боте, и те поблагодарили ее и бросили трубку. "Монобанк" же заявил, что ничем не может ей помочь.

Публикация от Ксюша Манекен 🇺🇦 (@maneken007)

Напомним, Ксюша Манекен ранее работала эскортницей и в 2023 году получила награду "За содействие военной разведке Украины II степени".