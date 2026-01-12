Национальный банк Украины не останавливает девальвацию гривни, а ускоряет ее темп.

По итогам сегодняшних торгов НБУ установил на завтра, 13 января, свой официальный курс гривня/доллар на новом историческом максимуме в 43,2552 грн/$ (плюс 18 копеек за день), а гривня/евро - в 50,5264 грн/€ (плюс 38 копеек). Импульса евровалюте добавило ее подорожание на мировом рынке с 1,1643 до 1,1691.

Это средние цены. Максимальный курс межбанка (площадка Bloomberg) сегодня, 12 января, достигал 43,3275 грн/$, а минимальный составлял 43,15 грн/$.

При этом подорожание происходило на фоне снижения рыночного спроса на доллар.

Объем торгов на Bloomberg составил лишь $228,3 млн, что меньше пятничного показателя в $238,3 млн.

Это указывает на управляемое планомерное снижение курса гривни со стороны Нацбанка, о чем сообщала "Страна". Финансисты пытаются понять, на каких уровнях НБУ остановит девальвацию гривни на безналичном рынке (межбанке). Обсуждаются два рабочих варианта: первый – 43,5-43,6 грн/$, второй – 44 грн/$.

Также мы писали, что реальный курс гривни к доллару будет зависеть от объёма западной помощи, которая поступит для поддержки украинского бюджета. Если он окажется ниже, чем планирует сейчас правительство, то вполне вероятна существенная девальвация гривни.