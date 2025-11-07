Новые контракты на службу в Вооружённых силах Украины станут доступны для действующих военных.

Об этом заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль в ходе заседания Ставки Владимира Зеленского.

Так, у лиц, уже зачисленных в ряды ВСУ, появится возможность, отслужив два года, получить годовую отсрочку от мобилизации.

По словам Шмыгаля, контрактная форма службы подразумевает выбор как должности, так и места службы. Контракты касаются всех, и в первую очередь – действующих военнослужащих. После определённого периода прохождения контракта будет предоставляться отсрочка.

"Действующие контрактники и мобилизованные будут иметь право заключать такие контракты. Их срок можно выбирать. Единственное что – после двух лет контракта и больше будет предоставляться отсрочка от мобилизации. На время военного положения – на 12 месяцев по аналогии с контрактом 18-24", – сказал Шмыгаль.

Для лиц, заключающих контракт на год, по его словам, такой привелегии не будет.

Размер денежного обеспечения для военных контрактников – 50-60 тысяч гривен в месяц.

Впрочем, пока всё это планы и заявления. Официального распоряжение Министерства обороны или Кабминета министров о внедрении нового формата воинской службы пока нет.

Ранее сталоизвестно, что в Украине запускают армейские контракты с ограниченным сроком службы и бонусами.

Российско-украинский конфликт продолжается 1353-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 7 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 6 ноября. По данным украинских ресурсов, в четверг армия РФ значительно продвинулась в Мирнограде, что возле Покровска, и у посёлка Удачного в направлении трассы на Павлоград. Украинские военные заявляют, что ВСУ могут потерять Покровск в считанные дни. Противник также продвинулся в Запорожской области, южнее Запорожья у Степногорска и на востоке, захватив село Павловку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.