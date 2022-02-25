Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.
Об этом Кличко сказал на брифинге 25 февраля.
По словам мэра города, в случае необходимости прятаться можно в подземных станциях метро. Необходимо подготовить теплые вещи и пледы для пребывания в укрытиях.
"Доверяем исключительно информации из официальных источников, сохраняем спокойствие, поддерживаем ВСУ", - сказал Кличко.
По словам мэра Киева, Украина показывает себя как страна, которая защищает свободу, государственность и демократичный выбор.
Отметим, что Киев вступает в фазу обороны, Кличко призывает оставаться дома или в укрытиях.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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