Вокальное шоу "Голос країни-12", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения России, 2 октября вернулось на экраны.

Однако в основном всё, что показали в первом выпуске "Голоса країни" с момента начала войны, было отснято еще до 24 февраля. С добавлением актуальных комментариев членов жюри, записанных по видеосвязи. Из нового также – отснятые в студии реплики ведущих. И видеодневники самих участников шоу, где они рассказывают, как их жизнь изменила война.

Так, часть конкурсантов "Голоса" ушла на фронт, другая - занялась волонтерством. Кроме того, участники проекта ездили на передовую с благотворительными концертами.

Шоу претерпело значительные изменения из-за войны. Так, один из тренеров проекта, Святослав Вакарчук, появится только в тех эпизодах "Голоса країни-12", которые были сняты еще до начала полномасштабного вторжения.

"Предыдущие эпизоды снимали еще в январе, до полномасштабного вторжения России. Для меня это вроде это был другой мир. Это было как на другой планете. Однако команда "Голоса" приняла решение продолжить эфир, объединив то, что было снято тогда, с новыми нынешними съемками. Я понимаю это решение, но меня лично в досъемках не будет. Считаю своей задачей сегодня, в первую очередь, поддерживать бойцов на фронте, а также ездить в тур и помогать Украине так. Я желаю своей команде успеха, и вместе к победе!" – отметил Вакарчук.

Напомним, ранее "Страна" писала, кто станет новыми тренерами шоу "Голос".

В этом году кастинг участников полностью происходил в онлайн-режиме. В новом сезоне изменилась также сцена, а за кулисами участникам подавал микрофон робот. Он же дезинфицировал помещение и проверял всем температуру.