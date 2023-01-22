Бундесвер обвиняют в сокрытии информации о неисправности военной техники, пишет Bild.

В декабре прошлого года во время плановых учений Бундесвера все 18 задействованных боевых машин пехоты Puma вышли из строя. После этого их заменили на более старые БМП Marder.

Тогда военное руководство "переводило стрелки" на производителя боевых машин Puma, однако сейчас становится ясно — на самом деле поломки обусловлены ошибками Бундесвера, который в октябре забыл отправить БМП на техобслуживание.

Вторая ошибка заключалась в том, что на учения вместе с БМП отправили неопытных механиков.

Депутаты Бундестага теперь жестко критикуют военное руководство страны. Из-за скандала под угрозой расторжения оказался полуторамиллиардный контракт на поставку новых машин Puma: депутаты говорят, что армия сначала должна разобраться со всеми проблемами.

Ранее издание AP узнало, что в новом пакете помощи США для Украины будут 100 боевых машин Stryker, 50 БМП Bradley и тысячи боеприпасов.

Как писала "Страна", США перебрасывают больше тысячи танков и БМП в Польшу и Литву.

Напомним, что в НАТО заявили о необходимости увеличения военного производства и присутствия на восточном фланге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.