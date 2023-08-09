Украинская армия наступает на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В среду, 9 августа, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую вечернюю сводку.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
- ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Произошло 22 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях: Купянском – в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки, Лиманском – в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области, Бахмутском – в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы, Авдеевском – в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного, Марьинском – в районе Марьинки, Шахтерском – в районе Старомайорского, Запорожском – южнее Новоданиловки.
- На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
- Армия РФ нанесла два ракетных и 28 авиаударов, совершила 35 обстрелов из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.
Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.
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