В среду, 9 августа, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую вечернюю сводку.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Произошло 22 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях: Купянском – в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки, Лиманском – в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области, Бахмутском – в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы, Авдеевском – в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного, Марьинском – в районе Марьинки, Шахтерском – в районе Старомайорского, Запорожском – южнее Новоданиловки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла два ракетных и 28 авиаударов, совершила 35 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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