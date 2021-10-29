Во Львове 91-летняя женщина заболела COVID-19 и провела десять дней в больнице со 100% поражением легких и еще месяц дома с кислородным концентратором, но в итоге выздоровела. Перед тем как заболеть она успела вакцинироваться от коронавируса, пенсионерка предполагает, что именно прививки помогли ей в итоге преодолеть болезнь.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В середине сентября 91-летней Софии Голдак стало плохо, у нее поднялась температура. Первые дни пенсионерка лечилась дома, потом ее забрали в больницу, где и подтвердили коронавирус. Десять дней она провела в больнице и потом еще месяц дома с кислородным концентратом. Пенсионерка была полностью привита от коронавируса.

"Люди все делают, а почему я не могу сделать? (Вакцинацию - Ред.). Ну и сделала. Может оно и помогло мне", - говорит Голдак.

Такого же мнения придерживается и заведующая городского инфекционного отделения Наталья Ралец. По ее словам вакцинированные от коронавируса, даже пожилые люди, болеют гораздо реже и намного с меньшей вероятность попадают в отделение интенсивной терапии и с большей вероятностью выздоравливают.

Напомним, в Украине растет заболеваемость коронавирусом - по данным на 29 октября за прошедшие сутки выявили 26 870 новых случаев заражения.

Также сообщалось, что в Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцинации против ковида.