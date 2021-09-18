Колонна антипрививочников, которые сегодня, 18 сентября, организовали акцию протеста на Михайловской площади в Киеве, двинулась маршем по центру Киева.

Видео в сеть выложил легендарный журналист Сева Новгородцев, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Участников митинга в колонне движется довольно много. Однако, требования людей не меняются - они против принуждения к вакцинации от COVID-19, а также прочих ограничительных карантинных мер.

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Киеве в центре столицы у Михайловского собора прошел протест против коронавирусных мер. Люди собрались с лозунгами "Стоп фейк пандемия" и "Против обязательной вакцинации".

Напомним, недавно появился полный текст изменений, которые Кабинет министров принял по карантину. Они вступят в силу с 20 сентября и регулируют, как теперь будут работать все три зоны эпидемических ограничений - от зеленой до красной.

Теперь работа учреждений, бизнеса, массовых мероприятий, школ зависит главным образом от вакцинации одной или двумя дозами. Как персонала, так и посетителей. При этом они также могут предъявлять и негативный ПЦР-тест (действует 72 часа) и справку о выздоровлении (действует полгода). Те, кто не смогут это обеспечить, в "красной" зоне пойдут на локдаун.