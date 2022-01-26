В американском юмористическом ток-шоу "The Late Show with Stephen Colbert", которое выходит на телеканал CBS, ведущий Стивен Колбер пошутил об Украине, недавнем обращении президента Владимира Зеленского и "вторжении Путина".

"Поговорим о ситуации в Украине. Или, как ее называет Путин, "Майкреин" (игра слов, в которой составили слова из двух - моя (my)и Украина (Ukraine) - Ред.). Там все довольно напряженно, но одного парня это не сильно заботит - это украинский президент и человек с прической "деловой дракула" Владимир Зеленский", - так начал свое выступление Кольбер.

Он вспомнил о видеообращении Зеленского к украинцам, в котором президент призвал не паниковать и быть уверенными в украинской армии. Ведущий обратил внимания, на то, что во время своей речи Зеленский находится очень близко к краю кадра, как-будто и "сам собирается убежать".

Это не первый раз, когда на американском телевидении шутят о ситуации вокруг Украины. На днях ведущий The Daily Show Тревор Ноа порекомендовал украинцам вспомнить Афганистан и "купить билет на эвакуационный рейс".

Между тем Владимир Зеленский 25 января снова записал видеообращение, в котором призвал украинцев не поддаваться панике.