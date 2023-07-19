В среду, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Основной темой дня была ликвидация последствий ракетного удара по портам Одессы и Черноморска. Сообщил о переговорах с премьером Ирландии, который прибыл в Киев. Рассказал о встрече с главой USAID.

Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.

Была атакована портовая инфраструктура и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске. Ночной атакой Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска Одесской области.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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