Эскалация войны в Украине после разрешения США на дальнобойные удары по РФ понизила индекс американского фондового рынка Dow Jones сразу на 350 пунктов.

Об этом пишет издание Handelsblat.

В статье говорится, что причиной для падения индекса стали украинский удар ракетами ATACMS по российской территории и страх перед ответом Москвы.

"Инвесторы во всем мире нервничают, потому что Путин заявил, что если ситуация обострится, он может отреагировать дальнейшей эскалацией", — сказала главный инвестор американской компании по управлению активами Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

Напомним, в Кремле заявили, что могут дать ядерный ответ на удары дальнобойными ракетами по России.

Между тем Пентагон отказался комментировать удар ATACMS по России и не считает, что эскалация приведет к мировой войне.

О том, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем", мы подробно разбирали в отдельном материале.

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