Сотрудникам посольства Ирландии в Украине приказано работать на удаленке из-за роста напряженности в регионе.

Об этом пишет газета The Guardian.

"Это решение принято после консультаций между различными посольствами по всей Украине, которые в настоящее время проводятся, но планов отзыва сотрудников из посольства нет", – сказал министр обороны Ирландии Михол Мартин.

Напомним, сегодня сразу несколько посольств иностранных государств призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Так, посольства Азербайджана и Киргизии призвали сограждан по возможности уехать из Украины на фоне информации о возможном массированном обстреле.

Как мы писали, о риске масштабной атаки сегодня первым заявило посольство США.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в его сообщении.

Также закрылись диппредставительства Италии, Греции и Испании.

Между тем Главное управление разведки Минобороны назвало российской информационно-психологической операцией сообщения о вероятном масштабном обстреле Украины сегодня.