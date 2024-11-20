Посольство США в Киеве возобновит нормальную работу завтра, 21 ноября.

Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.

"Я не могу вдаваться в подробности угрозы, но мы всегда внимательно следим за ней. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому очень серьезно, и именно это привело к изменениям в работе сегодня, и мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе", - сказал Миллер.

Он также уточнил, что сокращения персонала посольства США не произошло.

Напомним, сегодня посольство не работало из-за угрозы "значительной воздушной атаки".

Также посольства разных стран призвали своих граждан покинуть Украину и ограничили работу. В частности, после консультаций с другими посольствами Ирландия приказала сотрудникам в Украине работать дистанционно.

Между тем Главное управление разведки Минобороны назвало российской информационно-психологической операцией сообщения о вероятном масштабном обстреле Украины сегодня.

В свою очередь Зеленский в вечернем обращении опроверг информацию об особой угрозе для Украины и призвал не паниковать.