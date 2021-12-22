Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу сменить работу. По мнению российского дипломата, генсек альянса не справляется со своими обязанностями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

По мнению Сергея Лаврова, в основе евроатлантической безопасности лежит принцип равной и неделимой безопасности, согласно которому "ни одно государство Евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других".

Он акцентировал внимание на то, что ключевые принципы были согласованы и подписаны на высшем уровне главами государств.

"Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - сказал Лавров.

По мнению российского министра, Столтенберг высокомерно высказался о непозволительности нарушения принципа Вашингтонского договора, "в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, на вступление в альянс.

Между тем, вчера, 21 декабря, Генеральный секретарь Североатлантического Альянса предложил провести заседание Совета "Россия - НАТО" в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию касательно Украины.