В Сети появилось видео подбитой и дымящейся боевой техники на улицах Харькова.

Соответствующее видео опубликовано местными Telegram-каналами.

Напомним, что в Ясногородке Киевской области, которая расположена к северу от Киева, замечены российские танки и БМП.

Также мы писали о пожаре в харьковской школе, куда вошли российские военные.

Ранее "Страна" информировала о том, что в Буче заметили колонну российской техники.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.