НАТО намерено обсудить внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта.

Об этом сообщает издание Onet. pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

"Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США", - заявил Альбарес.

Ранее, напомним, руководители США, Британии и НАТО неоднократно заявляли, что не намерены внедрять бесполетную зону над Украиной, так как не хотят вступать в прямой конфликт с РФ.

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